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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1142Семеновка, колон. нем.при рч. Семеновке.517024015631421Церковь римско-католическая 1. Училище. Ярмарок 2. Маслобойня 1. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
525. Семеновка, селение колонистов, при реке Иловле, дворов 276, жителей 3491, церковь католическая, часовня, 5 лавок, дубильня, 4 ветряных мельницы, 2 водяных мельницы, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14095Семеновкасело50°29,0' с.ш.45°20,0' в.д.M-38-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18618432101с Семеновкасело