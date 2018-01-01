село Семеновка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Семеновка

Камышинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1142Семеновка, колон. нем.при рч. Семеновке.517024015631421Церковь римско-католическая 1. Училище. Ярмарок 2. Маслобойня 1. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Каменская волость
525. Семеновка, селение колонистов, при реке Иловле, дворов 276, жителей 3491, церковь католическая, часовня, 5 лавок, дубильня, 4 ветряных мельницы, 2 водяных мельницы, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Камышинский район
14095Семеновкасело50°29,0' с.ш.45°20,0' в.д.M-38-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Камышинский муниципальный район, Семеновское сельское поселение
18618432101с Семеновкасело

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