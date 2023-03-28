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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
86Ивановское (Марьино), сц. вл.при рч. Правой Хаве.643545296298
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
23. Толовские Выселки и Головачевка (Аннино), поселки бывшие владельческие, при речке Правой Хаве, дворов 56, жителей 247, волостное правление (уездный город в 65 верстах Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ивановское (Головачевка, Аннино).40селоИванов.50367
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ивановское