сельцо Ивановское, сельцо Ивановское, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1913) — Familio

Ивановское

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
86Ивановское (Марьино), сц. вл.при рч. Правой Хаве.643545296298

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Ивановская волость
23. Толовские Выселки и Головачевка (Аннино), поселки бывшие владельческие, при речке Правой Хаве, дворов 56, жителей 247, волостное правление (уездный город в 65 верстах Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Ивановская волость
Ивановское (Головачевка, Аннино).40селоИванов.50367

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Ивановская волость
село Ивановское
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