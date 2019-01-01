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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемь Показать все
• Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемь Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
924Захаркано (Хутор), д. каз.при рч. Сурметке.704771231236
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
419. Захаркина, деревня бывшая государственная, при речке Сурмете, дворов 111, жителей 616
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Захаркино. Б. госуд. Чуваши и мордва. Прав.2210—243733148420452
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72661Захаркиносело53°46'с.ш.53°29'в.д.N-39-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53704000126с Захаркиносело