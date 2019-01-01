село Захаркино, село Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Захаркино

Абдулинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемь Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
924Захаркано (Хутор), д. каз.при рч. Сурметке.704771231236

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Больше-Сурметевская волость
419. Захаркина, деревня бывшая государственная, при речке Сурмете, дворов 111, жителей 616

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Больше-Сурметевская волость
Д. Захаркино. Б. госуд. Чуваши и мордва. Прав.2210243733148420452

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Абдулинский район
72661Захаркиносело53°46'с.ш.53°29'в.д.N-39-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Абдулинский
53704000126с Захаркиносело
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