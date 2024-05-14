село Устимовка, село Устимовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Устимовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4362Устимовка, с. вл.при долине Кагамлыке.303763255256Церковь православная 1. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Устимовка14Ник. Сахно-Устимович11330
С. Устимовка15Наследн. Вас. Сахно-Устимовича11448

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Семеновская волость
1081. Устимовка, село бывшее владельческое, дворов 96, жителей 691, церковь православная, питейный дом, лавка, ярмарка, 5 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Семеновская волость
5.0Устимовка селоУстимовское 1-ое крестьян собственников72985101150303296599

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19337Устимівкаселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Устимівська
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