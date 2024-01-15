деревня Чернин, Светлогорский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Чернин

Светлогорский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Чернины80Гольхвостова662 / 82219238

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Черенинская волость
177. Чернин, село бывшее владельческое, при озере Синсе, дворов 53, жителей 514, 2 церкви православных шк., 2 мельницы

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Бобруйский уезд, Червинская волость
село Чернин3821751723398286828775745

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Чернинская волость
Чернин, село53079219960

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский сельсовет
д Чернин81

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский сельсовет
д. Чернин112

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