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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1054Никольское (Ржакса), с. каз.при рч. Ржаксе.7634170859858Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
496. Ржакса, село бывшее государственное, при речке Ржаксе, дворов 253, жителей 2007, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, базар Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Ржакса«Ржаксинская» поч.-телег. отделение7913
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65079Большая Ржаксасело52°08'42°13'N-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68630415101с Большая Ржаксасело