село Большая Ржакса, село Большая Ржакса, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Большая Ржакса

Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1054Никольское (Ржакса), с. каз.при рч. Ржаксе.7634170859858Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Ржаксинская волость
496. Ржакса, село бывшее государственное, при речке Ржаксе, дворов 253, жителей 2007, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, базар Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Ржаксинская волость
село Ржакса«Ржаксинская» поч.-телег. отделение7913

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Ржаксинский район
65079Большая Ржаксасело52°08'42°13'N-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, Сельское поселение Большержаксинский сельсовет
68630415101с Большая Ржаксасело
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