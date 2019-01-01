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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства д. Новиковка Тюнярской волости Городищенского уезда Климова Т. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 24.
Подворная перепись хозяйства д. Новиковка Тюнярской волости Городищенского уезда Климова Т. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 25.
Подворная перепись хозяйства д. Новиковка Тюнярской волости Городищенского уезда Климова Т. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 26.
Подворная перепись хозяйства д. Новиковка Тюнярской волости Городищенского уезда Климова Т. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 27.
Подворная перепись хозяйства д. Новиковка Тюнярской волости Городищенского уезда Климова Т. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 28.
Подворная перепись хозяйства д. Новиковка Тюнярской волости Городищенского уезда Климова Т. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 29.
Сельскохозяйственная перепись д. Новиковка Тюнярской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2783.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
242Новиковка, д. вл.при рч. Айве.352054149192
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
161. Новиковка, деревня бывшая владельческая, при речке Айве, дворов 65, жителей 389, 2 дегтярных завода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48180Новиковкасело53°30'45°56'N-38-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56653416121с Новиковкасело