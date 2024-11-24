село Крещено Гаи, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Крещено Гаи

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Богоявленские Гаи16Алекс. Андр. Адамович153722
С. Богоявленские Гаи23Алекс. Петр. Кобякова3803083

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Богородицкая волость
Богоявл. Гаи г. Адамовича Воеково, Крещенские Гаи тож село5836при р. Лесн. Воронеже44161162323417Спасско-Заборов. гаиЦерк. кам., шк. дер., цер.-прих. однокл. обуч. мальч. и девоч., богад. для престар., 2 кузницы, 2 мелочн. лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
329683Крещено Гаисело53°31'с.ш.40°36'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Просеченское сельское поселение
61620460111с Крещено Гаисело

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