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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Богоявленские Гаи16Алекс. Андр. Адамович153722
С. Богоявленские Гаи23Алекс. Петр. Кобякова3803083
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Богоявл. Гаи г. Адамовича Воеково, Крещенские Гаи тож село5836при р. Лесн. Воронеже44161162323—417Спасско-Заборов. гаиЦерк. кам., шк. дер., цер.-прих. однокл. обуч. мальч. и девоч., богад. для престар., 2 кузницы, 2 мелочн. лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329683Крещено Гаисело53°31'с.ш.40°36'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620460111с Крещено Гаисело