село Горбаневка, село Горбаневка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Горбаневка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
251Горбаневка, с. вл. и казач.при пруде.72852155167Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Полтавская волость
50. Горбаневка, село бывшее государственное и владельческое, дворов 35, жителей 185, церковь православная, 2 питейных дома, мельница

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Полтавская волость
2.0Горбаневка селоГорбаневское козаков8559594070134140274
18.0При селе Горбаневке хуторОгневское крестьян собственников85131313275365118

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19191Горбанівкаселор-н Полтавськийсільрада Щербанівська
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