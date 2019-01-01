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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2990Лукмос, с. каз.при рч. Лукмосе.1545185483553Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1298. Лукмос, село бывшее государственное, при речке Лукмосе, дворов 280, жителей 1666, церковь православная, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Лукмос село8997при реке Лукмосе33712471210245790433ЧемборъЦер. кам., 2 зем. шк. кам. и дер. см., 3 кирп. зав., дегт. завед., 3 куз., прос., 2 масл., хлебоп.
Васильева крест. ветр. мельница9006при селе Лукмосе————90433Чемборъ
Тресвятской вд диакона ветр. мел.9007при селе Лукмосе————90433Чемборъ
Макарьева кр. ветр. мельница9008при селе Лукмосе————90433Чемборъ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
148Лукмоссело54°06'с.ш.40°36'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61637405121с Лукмоссело