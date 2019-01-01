село Лукмос, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Лукмос

Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2990Лукмос, с. каз.при рч. Лукмосе.1545185483553Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Лукмосская волость
1298. Лукмос, село бывшее государственное, при речке Лукмосе, дворов 280, жителей 1666, церковь православная, школа

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Лукмосская волость
Лукмос село8997при реке Лукмосе33712471210245790433ЧемборъЦер. кам., 2 зем. шк. кам. и дер. см., 3 кирп. зав., дегт. завед., 3 куз., прос., 2 масл., хлебоп.
Васильева крест. ветр. мельница9006при селе Лукмосе90433Чемборъ
Тресвятской вд диакона ветр. мел.9007при селе Лукмосе90433Чемборъ
Макарьева кр. ветр. мельница9008при селе Лукмосе90433Чемборъ

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сапожковский район
148Лукмоссело54°06'с.ш.40°36'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сапожковский муниципальный район, Михеевское сельское поселение
61637405121с Лукмоссело

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