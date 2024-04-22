село Хобот-Богоявленское, село Хобот-Богоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Хобот-Богоявленское

Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1370Хоботец Богоявленский (Казинка), с. каз.при прудах и колодцах.3618286779792Церковь православная 1. Училище. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Хоботец-Богоявленская волость
638. Хоботец-Богоявленский (Казинка), село бывшее государственное, при речке Хоботенке, дворов 297, жителей 2099, волостное правление (уездный город в 31 версте), церковь Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Хоботецко-Богоявленская волость
село Хоботецко-Богоявленское«Богоявленская» поч.-телег. контора3618

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Первомайский район
77291Хобот-Богоявленскоесело53°11'40°32'N-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Козьмодемьяновский сельсовет
68622420116с Хобот-Богоявленскоесело
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