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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
208. Выуто, погост бывший владельческий, при озере Еросихском, дворов 4, жителей 18, церковь православная, часовня, лавка, торжок 15 авг.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
7Внуто (сел.)2-го стана, 6-го зем. уч.Еросихского1115494695599+земледелиевыпойка телят—колодезьЦерковь, часовня, церковно-приходская школа, 3 мелочных лавки, казенная винная лавка, ярмч. ряд., ярмарка 27 июля, 15 авг., 14 сент.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58473Внутодеревня58°54'00"33°56'00"O-36-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49645401116д Внутодеревня