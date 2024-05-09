деревня Внуто, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Внуто

Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Гривская волость
208. Выуто, погост бывший владельческий, при озере Еросихском, дворов 4, жителей 18, церковь православная, часовня, лавка, торжок 15 авг.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Никандровская волость
7Внуто (сел.)2-го стана, 6-го зем. уч.Еросихского1115494695599+земледелиевыпойка телятколодезьЦерковь, часовня, церковно-приходская школа, 3 мелочных лавки, казенная винная лавка, ярмч. ряд., ярмарка 27 июля, 15 авг., 14 сент.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Хвойнинский район
58473Внутодеревня58°54'00"33°56'00"O-36-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Анциферовское сельское поселение
49645401116д Внутодеревня

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