село Полховский Майдан, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Полховский Майдан

Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2547Полховский Майдан (Плоховский Майдан), с. каз.при колодцах.4837191602675Церковь православная 1. Мельниц 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Теньгушевская волость
1075. Полховский Майдан, село бывшее государственное, при речке Полховке, дворов 233, жителей 1159, церковь православная, шерстобойня, синильня, 3 дегт. звд.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Криушинсная волость
деревня Полховский Майдан«Теньгушевское» поч. отделение4810

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Выксунский уезд, Вознесенская волость
П. Майдан с.59П.-Майданск.1991Вознесен. 1685170

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Вознесенский район
18718Полховский Майдансело54°52'42°39'N-38-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вознесенский муниципальный район, Сельское поселение Полховско-Майданский сельсовет
22619440101с Полховский Майдансело

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