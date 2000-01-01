другой Тальская, Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Тальская

Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
1011Тальская, фабр. вл.на л. б. рч. Тали.50866240282Фабрика пищебумажная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Коржевская волость
590. Тальская Писчебумажная Фабрика, деревня бывшая владельческая, при речке Тале, дворов 60, жителей 524, красильня

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Коржевская волость
347Тальская Фабрика, дер., при рч. Тале; н. р.1333847120105

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