село Ореховец, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ореховец

Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Нижние чины Русской императорской армии. Нижегородская губе Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
285Ореховец, с. разновед.при прудах.211573316419Церковь православная 1. Сельское училище. Почтовая станция.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
С. Беговатово и Ореховец1Фед. Петр. Алексеев2751597

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Ореховская волость
286. Ореховец, село бывшее государственное и владельческое, дворов 127, жителей 779, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, часовня, 2 ку Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Ореховская волость
село Ореховец4715378108472528270452327

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Ореховская волость
с. Ореховец9423520

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Глуховская волость
Ореховец село386Ореховский981с. Ичалов.1520130

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дивеевский район
18597Ореховецсело55°14'43°38'N-38-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дивеевский муниципальный район, Сельское поселение Верякушский сельсовет
22632408136с Ореховецсело

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