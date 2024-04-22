село Работьково, село Работьково, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Работьково

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1273Работьково, с. вл.при безымянных ручьях.20460250254Церковь православная 1. Маслобоень 3. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Работьковская волость
364. Работьково, село бывшее владельческое и государственное, дворов 57, жителей 508, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, кирпичный за Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Работьковская волость
Работьково (село)8Почтовое отделение Суслово Орловской губернии

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Работьковская волость
село Работьково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
62864Работьковосело52°41'с.ш.35°09'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Бородинское сельское поселение
54612407116с Работьковосело
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