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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Кондушской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
538Чурнева, д.при Мандручье.2121268374Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
179. Чурнева, деревня бывшая государственная, дворов 29, жителей 201, часовня, лавка
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
233447. ЧурневаКондушскоеПри ручьях и колодцах215До ближайшего поселения: 1. До школы: школа. До почтового отделения: 15. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 39. Не крестьянское: —. Крестьянское: 32. Не крестьянское: —. Крестьянское: 82. Не крестьянское: —. Крестьянское: 101. Не крестьянское: —.