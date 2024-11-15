деревня Чурнева, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния (на 1905) — Familio

Чурнева

Вытегорский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Кондушской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
538Чурнева, д.при Мандручье.2121268374Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Кондушская волость
179. Чурнева, деревня бывшая государственная, дворов 29, жителей 201, часовня, лавка

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Кондушская волость
233447. ЧурневаКондушскоеПри ручьях и колодцах215До ближайшего поселения: 1. До школы: школа. До почтового отделения: 15. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 39. Не крестьянское: —. Крестьянское: 32. Не крестьянское: —. Крестьянское: 82. Не крестьянское: —. Крестьянское: 101. Не крестьянское: —.

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