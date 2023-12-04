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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
176Сорокин.при р. Большой Каменке.40—74168164
Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
4155Сорокин хутор, Гундоровской станицы, при реке Бол.-Каменке2045138700711Хуторское правление, потреб. о-во, церковь, 2-хкл. пр. уч., жен. цк-пр. школа, маслоб., пар. и вод. мук. мельн.883920
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46582Сорокинемістоцентр району, місто обласного підпорядкуванняр-н Сорокинськийміська рада Краснодонська