деревня Червино, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Червино

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Баранская волость
42Дер. ЧервинотрактеколодцеТелентеевск. с. о. 114536Баранского пр. 768
99Усадьба Червинотрактеколодцедв. Н. О. Курч, прав. 142Баранского пр. 838

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Устенский сельсовет
д Червино49

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Устенский сельсовет
д. Червино62

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