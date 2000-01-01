сельцо Засецкое, сельцо Засецкое, Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Засецкое

Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
827Засецкое, сц. вл.при руч. Рахманке.422945170135

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Михайловская волость
456. Засецкое, сельцо бывшее владельческое, дворов 51, жителей 330, часовня
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