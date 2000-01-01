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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взыскании с крестьянина д. Слудной Морозовской вол. Шумилова денег, не выплаченных полностью ямщикам за гонку на обывательской станции. 1874 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело по представлению земского начальника 4 участка Вельского уезда по ходатайству крестьянки дер. Слудной Морозовской волости Ф. Ляпиной о разрешении ей выкупа 3-х надел Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Олюшинской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2104Слудная (Слуда), с. удел.при р. Пежме.60362791125Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
381. Слудное (Олюшинский Николаевский погост), село бывшее удельное, при реке Пежме, дворов 34, жителей 232, 2 церкви православных, земская почтовая станция, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3232Слудное (Слуда)Олюшинское.Никольскийбывшие удельные672050163167
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33646Слуднаядеревня60°41'с.ш.41°33'в.д.P-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19616408176д Слуднаядеревня