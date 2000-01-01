деревня Слудная, Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Слудная

Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взыскании с крестьянина д. Слудной Морозовской вол. Шумилова денег, не выплаченных полностью ямщикам за гонку на обывательской станции. 1874 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело по представлению земского начальника 4 участка Вельского уезда по ходатайству крестьянки дер. Слудной Морозовской волости Ф. Ляпиной о разрешении ей выкупа 3-х надел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Олюшинской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2104Слудная (Слуда), с. удел.при р. Пежме.60362791125Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Морозовская волость
381. Слудное (Олюшинский Николаевский погост), село бывшее удельное, при реке Пежме, дворов 34, жителей 232, 2 церкви православных, земская почтовая станция, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Морозовская волость
3232Слудное (Слуда)Олюшинское.Никольскийбывшие удельные672050163167

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Верховажский район
33646Слуднаядеревня60°41'с.ш.41°33'в.д.P-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, Верховское сельское поселение
19616408176д Слуднаядеревня

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