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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
147Ивановка (Александровка, Ермолаевка), с. каз.при рч. Турганнике.21565154531561Церковь православная 1, базар по вторникам, ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
118. Ивановское (Александровка, Ермолаевка), село бывшее государственное, при речке Турганнике, дворов 274, жителей 1201, церковь православная, 17 лвк, винн. склад, баз. Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
708411Ивановкасело52°51'с.ш.53°47'в.д.N-39-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Подольский сельсовет
53623425131с Ивановкасело