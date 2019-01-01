село Ивановка, село Ивановка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
147Ивановка (Александровка, Ермолаевка), с. каз.при рч. Турганнике.21565154531561Церковь православная 1, базар по вторникам, ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Каликинская волость
118. Ивановское (Александровка, Ермолаевка), село бывшее государственное, при речке Турганнике, дворов 274, жителей 1201, церковь православная, 17 лвк, винн. склад, баз. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Красногвардейский район
708411Ивановкасело52°51'с.ш.53°47'в.д.N-39-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Подольский сельсовет
53623425131с Ивановкасело
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