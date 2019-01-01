посёлок Ильино, посёлок Ильино, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ильино

Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Велижский уезд, Ильинская волость
35. Ильино, местечко, волостное правление (уездный город в 40 верстах), школа, 9 лавок. В ¼ версты — ус. Ильино, церковь православная, 4 ярм. В 5 верстах — усадьба Грабли Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Ильинская волость
1ИльиноместечкоИльинское, озероИльинского, православногопомещику Яроцкому, двор. , прав.341

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Витебская губерния, Велижский уезд, Ильинская волость
местечко Ильино
Витебская губерния, Велижский уезд
местечко Ильино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Западнодвинский район
110755Ильинопосёлок55°57'31°40'N-36-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Западнодвинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
28616427101п Ильинопоселок
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