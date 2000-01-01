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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3154Муратова, слоб. вл.при рч. Ольховой.628071214224Церковь православная 1. Ярмарок 5.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Старобельский уезд
Сл. Муратова с дер. Веселою28Тих. Ив. Долинский44634146
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
693. Муратова, слобода бывшая владельческая, дворов 102, жителей 636, волостное правление (уездный город в 62 верстах), церковь православная, почтовая станция, 2 лавки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Муратово
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13232Муратовеселоцентр сільської радир-н Новоайдарськийсільрада Муратівська