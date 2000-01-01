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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Костромского уезда, Богословской волости, деревни Ваульцевой Алексее Иванове Орлове 129 ст. угол. улож. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 58. Опись 3 Показать все
Документ. Карточка подворная промысловая по исследованию сапожного промысла: Костромской у, Гридинская вол, хозяин Богословская вол, д. Ваульцево. Хозяин Василий Леонтьев Показать все
Документ. Карточка подворная промысловая по исследованию сапожного промысла: Костромской у, Богословская вол, с. Ваульцево, хозяин Ф. Леонтьев, 1912 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
57Ваульцево, д.при колодцах.565½155961
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
414. Ваульцево, деревня бывшая государственная, дворов 25, жителей 128, завод для пережигания костей.
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ваульцево д.пруд—56271185473127—служ.