деревня Мартьяново, деревня Мартьяново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Мартьяново

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе гр. д. Мартьяново Карашской вол. Павла Прокофьевича Лунева и Федора Тимофеевича Шалова о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-1 Показать все
Дело семейно-имущественного раздела между гражданами Карашской волости дер. Мартьяново М. М. Князевым и его сыном М. М. Князевым. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Мартьяново Карашской волости Е. Е. Князева и А. В. Князевой. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7332Мартьяново, д. каз.при колодцах.42473574102

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Карамская волость
326. Мартьяново, деревня бывшая государственная, дворов 33, жителей 181, 8 картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Карашская волость
д. МартьяновоI. Григоровское общество10432Хлебницкий приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350691Мартьяноводеревня56°51'39°27'O-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452186д Мартьяноводеревня
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