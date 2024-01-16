- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
По жалобе гр. д. Мартьяново Карашской вол. Павла Прокофьевича Лунева и Федора Тимофеевича Шалова о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-1 Показать все
Дело семейно-имущественного раздела между гражданами Карашской волости дер. Мартьяново М. М. Князевым и его сыном М. М. Князевым. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Мартьяново Карашской волости Е. Е. Князева и А. В. Князевой. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7332Мартьяново, д. каз.при колодцах.42473574102
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
326. Мартьяново, деревня бывшая государственная, дворов 33, жителей 181, 8 картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. МартьяновоI. Григоровское общество10432—Хлебницкий приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350691Мартьяноводеревня56°51'39°27'O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452186д Мартьяноводеревня