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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2180Руднево, с. вл.при прудах.101549224215Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
843. Руднево, село бывшее владельческое, дворов 31, жителей 263, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Руднево, село3658при прудах и колодцахъ421881663545185Березово2 церк. кам. и 2-я дер., церк.-пр. шк., каз. вин. лав., богадел., 2 хлеб. магаз., кв. уряд. 3 уч. просорушка, кузница
Усадьба М. Ив. Васильева3659при колодце—3585185Березово
Руднево и Одерихино, владел. усад3660при пруде421041322365185БерезовоКузница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
970Рудневосело54°08'с.ш.39°29'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625450111с Рудневосело