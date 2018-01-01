село Великая Солёная, село Великая Солёная, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Великая Солёная

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Куйбышевка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1732Солоное, с. южн. пос.при рч. Солоной.5835259087

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Еланецкая волость
426. Соленое, село бывшее государственное, при балке Соленой, дворов 310, жителей 1797, церковь православная, школа, 3 лавки

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Еланецкая волость
деревня Малое Солоное (сельское общество)127303365668
село Солоное (сельское общество)531126216012863

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-46750Велика Солонаселоцентр сільської радир-н Єланецькийсільрада Куйбишевська
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