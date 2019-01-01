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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По обвинению гражданки с. Засечное Зубовской волости Наровчатского уезда Скорняковой Марии Феоктистовны в категорическом отказе выполнить причитающийся с нее продналог, К Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1214Засечное, с. каз.при руч. Нор-Ломове.3018113326325Церковь православная 1. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
636. Засечное, село бывшее государственное, при речке Нор-Ломове, дворов 126, жителей 849, церковь православная, школа, 3 синильни.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47417Засечноесело53°40'43°23'N-38-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Кувак-Никольский сельсовет
56651419121с Засечноесело