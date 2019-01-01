село Засечное, село Засечное, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Засечное

Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
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Находки

Где упоминается данное место
По обвинению гражданки с. Засечное Зубовской волости Наровчатского уезда Скорняковой Марии Феоктистовны в категорическом отказе выполнить причитающийся с нее продналог, К Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1214Засечное, с. каз.при руч. Нор-Ломове.3018113326325Церковь православная 1. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Зубовская волость
636. Засечное, село бывшее государственное, при речке Нор-Ломове, дворов 126, жителей 849, церковь православная, школа, 3 синильни.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Нижнеломовский район
47417Засечноесело53°40'43°23'N-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Кувак-Никольский сельсовет
56651419121с Засечноесело
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