село Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Красный Ватрас

Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1806Ватрас (Монастырский Ватрас), с. каз.при р. Толочанке.27838111241248Церковь православная 1. Заводов 22. Прим. Это село, кроме Сергачской дороги, пересекает дорога из Нижнего в Курмыш.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Спасская волость
840. Ватрас (Монастырско-Ватрасское), село бывшее государственное, дворов 390, жителей 2357, церковь православная, часовня, богадельня, 2 лавки, 5 кожевенных заводов, 24 Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Васильский уезд, Спасская волость
с. Монастыр. Ватрас39012988

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Спасский район
17758Красный Ватрассело55°56'45°45'N-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Красноватрасский сельсовет
22651416101с Красный Ватрассело

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