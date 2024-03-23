селение Гуркумта, селение Гуркумта, Владикавказский округ (на 1874) — Familio

Гуркумта

Владикавказский округ (на 1874)

Статус
не существует
Тип
селение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Северной Осетии

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владикавказский округ
124Гуркумта, с. при речке Лия-доне, на правой стороне.2510391осетиныправославные
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