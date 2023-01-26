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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян дер. Мясково Турской волости, Лужского уезда об устройстве более удобного для них переезда на строящейся линии железной дороги Петербург-Витебск. Показать все
О разрешении на причисление ссыльного поселенца Енисейской губернии Григория Алексеева к крестьянам с. Мясково Турской волости Лужского уезда. 1903 г. // Центральный госу Показать все
О расчете с крестьянами д. Мясково Турской волости Лужского уезда за землю, отчужденную под Московско-Виндаво-Рыбинскую железную дорогу; план участка. 1903–1908 гг. // Це Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Мясково Турской волости Лужского уезда Григория Щеглова о выдаче ему дерен за проданный лес. 1908 г. // Центральный государственный истори Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2259Мясково, д. вл.при ключе.5232196966
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Мясново50Ермолова69—19
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мясково д.514 стан4126 участок32станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59663Мясководеревня58°22'00"30°16'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450226д Мясководеревня