деревня Мясково, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Мясково

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян дер. Мясково Турской волости, Лужского уезда об устройстве более удобного для них переезда на строящейся линии железной дороги Петербург-Витебск. Показать все
О разрешении на причисление ссыльного поселенца Енисейской губернии Григория Алексеева к крестьянам с. Мясково Турской волости Лужского уезда. 1903 г. // Центральный госу Показать все
О расчете с крестьянами д. Мясково Турской волости Лужского уезда за землю, отчужденную под Московско-Виндаво-Рыбинскую железную дорогу; план участка. 1903–1908 гг. // Це Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Мясково Турской волости Лужского уезда Григория Щеглова о выдаче ему дерен за проданный лес. 1908 г. // Центральный государственный истори Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2259Мясково, д. вл.при ключе.5232196966

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Мясново50Ермолова6919

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Турская волость
Мясково д.514 стан4126 участок32станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
59663Мясководеревня58°22'00"30°16'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450226д Мясководеревня

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