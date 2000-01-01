посёлок городского типа Марковка, посёлок городского типа Марковка — Familio

Марковка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
2992Марковка, слоб. каз.при вершине р. Деркула.806092735673483Церквей православных 2. Ярмарок 4. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Марковская волость
688. Марковка, слобода бывшая государственная, при речке Деркуле, дворов 1078, жителей 7284, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 4 церкви православные, двор Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Марковская волость
слобода Марковка
Харьковская губерния, Старобельский уезд
слобода Марковка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13151Марківкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Марківськийселищна рада Марківська
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