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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Ворона Вороновской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3925.
Подворная перепись хозяйства с. Ворона Воронской волости Нижнеломовского уезда Медведева Е. Н. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 140 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Ворона Воронской волости Нижнеломовского уезда Паншева М. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 141.
Подворная перепись хозяйства с. Ворона Воронской волости Нижнеломовского уезда Пятухина М. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 142.
Подворная перепись хозяйства с. Ворона Воронской волости Нижнеломовского уезда Третьякова К. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 14 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1438Ворона (Введенское), с. каз.при р. Вороне.40352598961125Церковь православная 1. Базар. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
751. Ворона (Введенская, Скредовка), село бывшее государственное, при реке Вороне, дворов 330, жителей 2249, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь пра Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Вороновское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47046Воронасело53°15'43°26'N-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56654402111с Воронасело