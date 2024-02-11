село Ворона, село Ворона, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ворона

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Ворона Вороновской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3925.
Подворная перепись хозяйства с. Ворона Воронской волости Нижнеломовского уезда Медведева Е. Н. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 140 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Ворона Воронской волости Нижнеломовского уезда Паншева М. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 141.
Подворная перепись хозяйства с. Ворона Воронской волости Нижнеломовского уезда Пятухина М. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 142.
Подворная перепись хозяйства с. Ворона Воронской волости Нижнеломовского уезда Третьякова К. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 14 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1438Ворона (Введенское), с. каз.при р. Вороне.40352598961125Церковь православная 1. Базар. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Воронская волость
751. Ворона (Введенская, Скредовка), село бывшее государственное, при реке Вороне, дворов 330, жителей 2249, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь пра Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд, Вороновская волость
село Вороновское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
47046Воронасело53°15'43°26'N-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Белынский сельсовет
56654402111с Воронасело
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