село Благие, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Благие

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2320Никольское (Благие), с. вл.при рч. Рясе.254080366359Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Благия81Кн. Ек. Павл. Грузинская3042676

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Благовская волость
860. Никольское (Благие), село бывшее владельческое, при речке Становой Рясе, дворов 131, жителей 802, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православ Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Зимаровская волость
Благие (Никольское) сельцо4527на Астраханск. тр. при р. Становой рясе126393446839256Зимаров
Ус. графа Палена при с. Благихъ4537при колодце20222186ЗимаровКузница
Усад. насл. гр. Шереметева при селе Благихъ4540при пруде15116265ЗимаровЦерк. кам., шк. см., 2 ветр. мел., 2 кузн., просор., винная лавка, 4 мелочн. лавки, хлебоп.
Усад. графа Палена при селе Благихъ4541на Астрах. бол. д. при р. Становой рясе381553226ЗимаровКирп. завод, хлебопаш.
Усад. церк. причта с. Благих4543при р. Становой рясе на Астрах. большой дороге4711156ЗимаровХлебопашество

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
312Благиесело53°25'с.ш.40°16'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Благовское сельское поселение
61620405101с Благиесело

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