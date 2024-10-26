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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2320Никольское (Благие), с. вл.при рч. Рясе.254080366359Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Благия81Кн. Ек. Павл. Грузинская3042676
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
860. Никольское (Благие), село бывшее владельческое, при речке Становой Рясе, дворов 131, жителей 802, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православ Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Благие (Никольское) сельцо4527на Астраханск. тр. при р. Становой рясе126393446839—256Зимаров
Ус. графа Палена при с. Благихъ4537при колодце—20222—186ЗимаровКузница
Усад. насл. гр. Шереметева при селе Благихъ4540при пруде—15116—265ЗимаровЦерк. кам., шк. см., 2 ветр. мел., 2 кузн., просор., винная лавка, 4 мелочн. лавки, хлебоп.
Усад. графа Палена при селе Благихъ4541на Астрах. бол. д. при р. Становой рясе—381553—226ЗимаровКирп. завод, хлебопаш.
Усад. церк. причта с. Благих4543при р. Становой рясе на Астрах. большой дороге—4711—156ЗимаровХлебопашество
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312Благиесело53°25'с.ш.40°16'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620405101с Благиесело