село Орловка, село Орловка, Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Орловка

Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись синельной мастерской жителя с. Орловки Хреновской волости Бобровского уезда Алексея Михайловича Кусакия. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись столярной мастерской жителя с. Орловки Хреновской волости Бобровского уезда Николая Федоровича Панина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Орловки Хреновской волости Бобровского уезда Лаврентия Михайловича Пахомова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Орловки Хреновской волости Бобровского уезда Ивана Тимофеевича Пугина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4 Показать все
Описание хозяйства хутора быв. Батчикова А. И. при селе Орловка Хреновской волости. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р172. Опись 1. Дело 559.
Краткое описание хутора быв. Коломенкина А. Н. при селе Орловка Хреновской волости. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р172. Опись 1. Дело 662.
Дело по иску гр. с. Орловки Хреновской волости Тяглова Василия Захаровича к Тягловой Елене Даниловне о разделе имущества. 1921–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску гр. с. Орловка Хреновской волости Никуличева Герасима Лаврентьевича к Никуличеву Семену Лаврентьевичу о разделе хлеба. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежско Показать все
Дело по иску гр. с. Орловка Хреновской волости Черняевой Екатерины Прохоровны к Черняевым Захару Андреевичу и Сергею Захаровичу о разделе имущества. 1922–1923 гг. // Гос. Показать все
Дело по иску жителя с. Орловка Хреновской волости Кулакова Федора Григорьевича к Мыльникову Ефиму Митрофановичу о потраве овса. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Дело по иску жителя с. Орловка Хреновской волости Сальникова Григория Павловича к жителям этого же села о взыскании денег за выпас овец. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ворон Показать все
Дело по обвинению 20 жителей с. Орловки Хреновской волости в дезертирстве из Красной Армии. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р3222. Опись 1. Дело 586 Показать все
Дело по обвинению жителя с. Орловка Хреновской волости Жирнова Лариона Семеновича в пособничестве белогвардейцам. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р3 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
729Орлово (Орловское, Самодуровка), с. каз.при рч. Чиголке.352041414671602Православный молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Хреновская волость
333. Орловка (Самодуровка), село бывшее государственное, при речке Чигле, дворов 610, жителей 4046, церковь православная, школа, 6 лавок, ярмарка на Светлой неделе

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Хреновская волость
Орловка (Самодуровка), Михайловского прихода, Казанского прихода4153селоОрловск. 1-го и 2-го (Казанск. и Михайлов.)8034650

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Таловский район
8103Орловкасело51°01'с.ш.40°32'в.д.M-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Таловский муниципальный район, Орловское сельское поселение
20651464101с Орловкасело
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