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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись синельной мастерской жителя с. Орловки Хреновской волости Бобровского уезда Алексея Михайловича Кусакия. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись столярной мастерской жителя с. Орловки Хреновской волости Бобровского уезда Николая Федоровича Панина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Орловки Хреновской волости Бобровского уезда Лаврентия Михайловича Пахомова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Орловки Хреновской волости Бобровского уезда Ивана Тимофеевича Пугина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4 Показать все
Описание хозяйства хутора быв. Батчикова А. И. при селе Орловка Хреновской волости. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р172. Опись 1. Дело 559.
Краткое описание хутора быв. Коломенкина А. Н. при селе Орловка Хреновской волости. 1923 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р172. Опись 1. Дело 662.
Дело по иску гр. с. Орловки Хреновской волости Тяглова Василия Захаровича к Тягловой Елене Даниловне о разделе имущества. 1921–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску гр. с. Орловка Хреновской волости Никуличева Герасима Лаврентьевича к Никуличеву Семену Лаврентьевичу о разделе хлеба. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежско Показать все
Дело по иску гр. с. Орловка Хреновской волости Черняевой Екатерины Прохоровны к Черняевым Захару Андреевичу и Сергею Захаровичу о разделе имущества. 1922–1923 гг. // Гос. Показать все
Дело по иску жителя с. Орловка Хреновской волости Кулакова Федора Григорьевича к Мыльникову Ефиму Митрофановичу о потраве овса. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Дело по иску жителя с. Орловка Хреновской волости Сальникова Григория Павловича к жителям этого же села о взыскании денег за выпас овец. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ворон Показать все
Дело по обвинению 20 жителей с. Орловки Хреновской волости в дезертирстве из Красной Армии. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р3222. Опись 1. Дело 586 Показать все
Дело по обвинению жителя с. Орловка Хреновской волости Жирнова Лариона Семеновича в пособничестве белогвардейцам. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р3 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
729Орлово (Орловское, Самодуровка), с. каз.при рч. Чиголке.352041414671602Православный молитвенный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
333. Орловка (Самодуровка), село бывшее государственное, при речке Чигле, дворов 610, жителей 4046, церковь православная, школа, 6 лавок, ярмарка на Светлой неделе
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Орловка (Самодуровка), Михайловского прихода, Казанского прихода4153селоОрловск. 1-го и 2-го (Казанск. и Михайлов.)8034650
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8103Орловкасело51°01'с.ш.40°32'в.д.M-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20651464101с Орловкасело