- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Мелехино Шестаковской волости об отдаче им в арендное содержание на 12 лет казенных сенокосов. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело по жалобе уполномоченного крестьян дер. Мелехино Шестаковской волости Коптиевского Романа на постановление Никольского уездного съезда по делу об укреплении земли за Показать все
Дело по жалобе вдовы отставного рядового, крестьянина деревни Мелехина Шестаковской волости Окуловой А. Е. об отказе в назначении ей пособия по Никольскому уездному воинс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6532Мелехино, д. каз.при рч. Сорнике.962271933
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Мелехина99½2
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
277830Мелехинодеревня60°03'с.ш.46°22'в.д.P-38-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630422222д Мелехинодеревня