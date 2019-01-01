деревня Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Мелехино

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Мелехино Шестаковской волости об отдаче им в арендное содержание на 12 лет казенных сенокосов. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело по жалобе уполномоченного крестьян дер. Мелехино Шестаковской волости Коптиевского Романа на постановление Никольского уездного съезда по делу об укреплении земли за Показать все
Дело по жалобе вдовы отставного рядового, крестьянина деревни Мелехина Шестаковской волости Окуловой А. Е. об отказе в назначении ей пособия по Никольскому уездному воинс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6532Мелехино, д. каз.при рч. Сорнике.962271933

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Шестаковская волость
Мелехина99½2

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
277830Мелехинодеревня60°03'с.ш.46°22'в.д.P-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Кичменгское сельское поселение
19630422222д Мелехинодеревня

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