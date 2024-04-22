село Федоровка, село Федоровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Федоровка

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Федоровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4258.
Сельскохозяйственная перепись с. Федоровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4259.
Сельскохозяйственная перепись с. Федоровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4260.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Сабуровой М. А. в с. Федоровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1917–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р52 Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Чихачева А. Я. в с. Федровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
39Федоровка (Дубасово, Атлис), с. вл.при р. Атмисе.5435249600620Церковь православная 1. Часовня. Волостное правление. Ярмарка. Базар. Завод овчарный. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Федоровская волость
76. Федоровка (Битяговка), село бывшее владельческое, при речке Атмисе, дворов 426, жителей 2312, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Федоровская волость
село Федоровское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
48169Федоровкасело53°11'44°15'N-38-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Федоровский сельсовет
56629443101с Федоровкасело
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