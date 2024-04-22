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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Федоровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4258.
Сельскохозяйственная перепись с. Федоровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4259.
Сельскохозяйственная перепись с. Федоровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4260.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Сабуровой М. А. в с. Федоровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1917–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р52 Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Чихачева А. Я. в с. Федровка Федоровской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
39Федоровка (Дубасово, Атлис), с. вл.при р. Атмисе.5435249600620Церковь православная 1. Часовня. Волостное правление. Ярмарка. Базар. Завод овчарный. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
76. Федоровка (Битяговка), село бывшее владельческое, при речке Атмисе, дворов 426, жителей 2312, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Федоровское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48169Федоровкасело53°11'44°15'N-38-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629443101с Федоровкасело