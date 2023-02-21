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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению бессрочно-отпускного матроса д. Баклановской Бережнослободской вол. Тотемского уезда В. В. Бурцева о наделении землей его сына Василия. 1873–1877 гг. // Показать все
Дело о самовольной порубке леса в Кузнецовской казенной даче крестьянином Бережно-Слободской волости деревни Баклиновской Антоном Ермолинским. 1871–1872 гг. // Гос. архив Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Маркушевской церкви. Список архивных де Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Маркушевской церкви. Список архивных де Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9773Баклановская (Задняя), д. каз.при рч. Торше.12063165053
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
77Баклановская (Задняя)Монастырев.Благовещенскийбывшие государственные10030298688
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Баклановская (Задняя) 2640деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 320 км. Летнее: —.4240
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33424Баклановскаядеревня60°24'с.ш.43°58'в.д.P-38-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642428111д Баклановскаядеревня