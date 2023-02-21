деревня Баклановская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Баклановская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению бессрочно-отпускного матроса д. Баклановской Бережнослободской вол. Тотемского уезда В. В. Бурцева о наделении землей его сына Василия. 1873–1877 гг. // Показать все
Дело о самовольной порубке леса в Кузнецовской казенной даче крестьянином Бережно-Слободской волости деревни Баклиновской Антоном Ермолинским. 1871–1872 гг. // Гос. архив Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Маркушевской церкви. Список архивных де Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Маркушевской церкви. Список архивных де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9773Баклановская (Задняя), д. каз.при рч. Торше.12063165053

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Бережно-Слободская волость
77Баклановская (Задняя)Монастырев.Благовещенскийбывшие государственные10030298688

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Маркушевский сельсовет
Баклановская (Задняя) 2640деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 320 км. Летнее: —.4240

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
33424Баклановскаядеревня60°24'с.ш.43°58'в.д.P-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Маркушевское сельское поселение
19642428111д Баклановскаядеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.