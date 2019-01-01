- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1719Заозерск (Всеволодоблагодатск), сел.при озз. Лиственичном, Красном, Черном и Светлом.2259095434417Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
285. Всеволодоблаюдатск (Заозерско-Южное), село бывшее владельческое, при озерах Лиственичном, Красном, Черном и Светлом, дворов 95, жителей 802, волостное правление (уез Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1. с. Всеволодо-Благодатское (Заозерек), при колодц., церк., церк.-прих. шк., вол. правл., зем. станц., фельдш. п., распл.Всеволодо-Благодатское общество48160151Бывшие помещичьиПравославныеРусские200—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
100226Всеволодо-Благодатскоесело60°30'с.ш.59°57'в.д.P-40-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65755000141с Всеволодо-Благодатскоесело