деревня Вывороткова, деревня Вывороткова, Муравлевская волость, Курский уезд (на 1892) — Familio

Вывороткова

Муравлевская волость, Курский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
269Вывороткова, д. каз.при р. Сейме.351250201231

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Муравлевская волость
Вывроткова деревня40349341Земского начальника: 3. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 5. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 15.
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