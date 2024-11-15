деревня Средний Двор, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Средний Двор

Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 2) 300. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Федотораменской церкви. Список ар Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Федотораменской церкви. Список ар Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Череповский уезд
Д. Средний Двор5Кронид Серг. Вяземский319

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Федотораменская волость
деревня Средний-Двор2383571718489157916263215[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Федотораменская волость
10Попова (Федотораменье) (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля36781560см.см.церковная службаземледелиеСмежен с деревней Терешово и с. Средний Двор.
14Средний Двор (с.)3-го стана, 1-го зем. уч.Среднедворского и 2-го Пособковского35681019619760++земледелиеплотничествоЦерковь, школа, волостное правление, ярмарка: 9 мая, 1 июля, 1 окт., смежно с усадьбой Поповой и дер. Терешово.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кадуйский район
244454Средний Двордеревня59°28'с.ш.37°15'в.д.O-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Никольское сельское поселение
19626424414д Средний Двордеревня

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