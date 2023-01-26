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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дознание о сельском старосте дер. Песье, Красно-Пахорской вол. Подольского уезда Павле Ермилове Ермилове, обвинявшемся по 129 ст. Угол. Улож. 1915–1916 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4479Рожественно (Песье), д. каз.при р. Лубянке.112037113136
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1186. Рождествино (Песье), деревня бывшая государственная, при речке Лубяновке, дворов 42, жителей 229, школа
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Рождественно Песье117Московско-Курская железная дорога, станция Подольск. 1146
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
40767Песьедеревня55°24'с.ш.37°23'в.д.N-37-015