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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2158Мосолово, с. сл.при пруде.413638150165Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
810. Масалово, село бывшее владельческое, дворов 49, жителей 321, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Масолово, село3822при прудахъ6521322844130485ЗапольеЦерк. кам., цер.-пр. шк.
Погост с. Масолова3823при прудахъ4771430485Заполье
Усадьба г. Кудрявцева3824при прудахъ—35830485Заполье
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329710Мосоловосело54°25'с.ш.40°01'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648420111с Мосоловосело