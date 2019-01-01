село Мосолово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Мосолово

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2158Мосолово, с. сл.при пруде.413638150165Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Запольская волость
810. Масалово, село бывшее владельческое, дворов 49, жителей 321, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Запольская волость
Масолово, село3822при прудахъ6521322844130485ЗапольеЦерк. кам., цер.-пр. шк.
Погост с. Масолова3823при прудахъ4771430485Заполье
Усадьба г. Кудрявцева3824при прудахъ35830485Заполье

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
329710Мосоловосело54°25'с.ш.40°01'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Гребневское сельское поселение
61648420111с Мосоловосело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.