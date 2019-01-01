деревня Лубино, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Лубино

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Лубино, Лубинской волости, Лужского уезда, Е. Ларионовым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По жалобе крестьянки д. Лубин, Лубинской волости, Лужского уезда, Н. Максимовой на постановление уездного съезда о восстановлении ей срока на обжалование. 1893–1894 гг. / Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Лубин, Лубинской волости, Лужского уезда, В. Ефимовым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
О несоблюдении крестьянином с. Лубино, Лубинской волости, Лужского уезда, Н. Ефимовым плана для построек. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О вовлечении в раскол крестьянином д. Лубино Лубинской волости (Лужского уезда) Семеном Сидоровым, именующим себя попом, в приходе Уторгощской церкви. 1872–1874 гг. // Це Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2408Лубино, с. Оран. дворц. вед.при р. Лемане.6850416772Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Дубинская волость
239. Лубино, село бывшее владельческое, при реке Мшаге, дворов 52, жителей 274, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки. В Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Лубинская волость
село Лубино463613830732191820283946135

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лубинская волость
Лубино с.105 стан456 участок46станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
59644Лубинодеревня58°13'00"30°10'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422241д Лубинодеревня

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