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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Лубино, Лубинской волости, Лужского уезда, Е. Ларионовым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По жалобе крестьянки д. Лубин, Лубинской волости, Лужского уезда, Н. Максимовой на постановление уездного съезда о восстановлении ей срока на обжалование. 1893–1894 гг. / Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Лубин, Лубинской волости, Лужского уезда, В. Ефимовым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
О несоблюдении крестьянином с. Лубино, Лубинской волости, Лужского уезда, Н. Ефимовым плана для построек. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О вовлечении в раскол крестьянином д. Лубино Лубинской волости (Лужского уезда) Семеном Сидоровым, именующим себя попом, в приходе Уторгощской церкви. 1872–1874 гг. // Це Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2408Лубино, с. Оран. дворц. вед.при р. Лемане.6850416772Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
239. Лубино, село бывшее владельческое, при реке Мшаге, дворов 52, жителей 274, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки. В Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Лубино463613830732191820283946135
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лубино с.105 стан45–6 участок46станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59644Лубинодеревня58°13'00"30°10'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422241д Лубинодеревня