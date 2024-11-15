агрогородок Тонеж, Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Тонеж

Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Тонежская волость
447. Тонежи, село бывшее государственное, при реке Мутвице, дворов 57, жителей 400, волостное правление (уездный город в 118 верстах), церковь православная, школа, ремесл Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Мозырский уезд, Тонежская волость
село Тонеж1073152142268814661535300184

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Тонежская волость
Тонежи, село10631775335125

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Лельчицкий район, Тонежский сельсовет
д Тонеж566

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Лельчицкий район, Тонежский сельсовет
аг. Тонеж324

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