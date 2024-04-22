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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Жилино Бобриковской вол. Чернского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4374.
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества д. Жилино Бобриковской вол. Чернского у. Михаила Хазенкова и Ефима Мичурина на постановление Чернской уездной землеус Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3675Жилина, д. вл.при колодце.36362810998
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
487335Жилинодеревня53°12'с.ш.36°45'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54636428121д Жилинодеревня