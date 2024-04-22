село Броварки, село Броварки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Броварки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2345Броварки, с. вл., каз. и казач.при колодцах4720300839895Церковь православная 1. Завод 1.
2394Броварки, с. вл.при р. Псле.502799379416Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
С. Броварки26Ив. Степ. Кирьянов21979

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Мозолеевская волость
461. Броварки, село бывшее государственное, дворов 291, жителей 2100, церковь православная, 2 питейных дома, 2 лавки, 20 ветряных мельниц, 2 маслобойных завода

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Мозолеевская волость
42.0Броварки селоБроварское казенных крестьян853414167138137275
42.0Броварки селоБроварское козаков853

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17934Броваркиселоцентр сільської радир-н Глобинськийсільрада Броварківська
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