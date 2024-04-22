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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2345Броварки, с. вл., каз. и казач.при колодцах4720300839895Церковь православная 1. Завод 1.
2394Броварки, с. вл.при р. Псле.502799379416Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
С. Броварки26Ив. Степ. Кирьянов219—79
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
461. Броварки, село бывшее государственное, дворов 291, жителей 2100, церковь православная, 2 питейных дома, 2 лавки, 20 ветряных мельниц, 2 маслобойных завода
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
42.0Броварки селоБроварское казенных крестьян8534141—67138137275
42.0Броварки селоБроварское козаков853
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17934Броваркиселоцентр сільської радир-н Глобинськийсільрада Броварківська