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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
206Дягилево, с. вл.при пруде.9765506514Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Дягилево57Екат. Алексан. Реткина182133
Села Дягливо и Канищево. Д. Семчино и Воскресенское, Недостоево тож74Бар. Ан. Петр. Боде521192
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
102. Дягилево, село бывшее владельческое, при речке Павловке, дворов 184, жителей 1233, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Дягилево село5974на тр. Рязань-Зарайскъ24377078115519—8Троицк. слободаЦерк. дер., шк. дер. см., пром. кр. хлебопаш., 2 мелоч. лавки.
Дягилево Фон-Дервиз влад. усад.5975на тр. Рязань-Зарайскъ—86149—8Троицк. слобода