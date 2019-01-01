село Мичкасские Выселки, село Мичкасские Выселки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Мичкасские Выселки

Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1422Мичкасские выселки, с. каз.при рч. Мичкасе.1918128352379Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Лещиновская волость
783. Мичкасские Выселки, село бывшее государственное, при речке Мичкасе, дворов 159, жителей 984, церковь православная, лавка, постоялый двор, поташный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Нижнеломовский район
47561Мичкасские Выселкисело53°22'43°46'N-38-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Кривошеевский сельсовет
56651422116с Мичкасские Выселкисело
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